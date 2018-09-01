Ишимские врачи призывают горожан защититься от гриппа и пневмонии

Фото Жанны Стрижак | Фото: ИА "Тюменская линия" Фото Жанны Стрижак | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимские врачи призывают горожан защититься от гриппа и пневмонии

42 тыс. 831 человека планируется привить в Ишиме и Ишимском районе от гриппа, в том числе 12 тыс. 300 детей. На сегодняшний день привито 15% от запланированного количества подлежащих вакцинации пациентов.

Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения ишимской областной больницы №4 Дмитрий Бойко на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, вакцинация – самое эффективное средство в профилактике гриппа. За прошлый эпидсезон из всех заболевших пневмонией привитых от гриппа не было ни одного. У привитых вероятность тяжелого течения гриппа и возникновения осложнений снижается более, чем в 11 раз.

Врач-эпидемиолог Елена Ширшова добавила, что самым тяжелым осложнением гриппа считается пневмония. В прошлом году ею переболели 622 жителя Ишима и Ишимского района, девять из них спасти не удалось. Снижение смертельных случаев отмечается как раз за счет вакцинации.

"Вакцинация продлится до ожидаемого подъема заболеваемости, который прогнозируем в ноябре. Для того чтобы поставить бесплатную прививку против гриппа, можно обратиться в регистратуру поликлиник. Жители района могут привиться в местных ФАПах, врачебных амбулаториях и участковых больницах. Работающее население может бесплатно пройти вакцинацию против гриппа, не отрываясь от трудового процесса. Для того чтобы привить своих сотрудников, руководителю достаточно подать заявку в поликлинику 7-35-81, 7-39-98. В назначенный день на предприятие приедет мобильная медицинская бригада", - подчеркнул Дмитрий Бойко.

Врачи напомнили, что для создания противогриппозного иммунитета организму требуется не меньше одного месяца. Для постановки вакцины необходим паспорт и полис.

Что касается вакцинации от пневмококковой инфекции, то она платная. Поставить ее можно также в поликлинике и на предприятии. Можно подать коллективную заявку.

Инна Кондрашкина