Лучшие лесничие Тюменской области работают в Исетском районе

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Лучше всего владеют бензопилой, топором, мотопомпой и ранцевым лесным огнетушителем специалисты Исетского лесничества. Команда Исетского района стала лучшей на региональном конкурсе профессионального мастерства в сфере лесного хозяйства, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Конкурс прошел на базе отдыха "Боровое" в канун дня работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября.

На втором месте – Тюменское лесничество, на третьем – Уватское.

В конкурсе участвовали 22 команды лесничеств области и команда Тюменского лесотехнического техникума.

В номинации "За верность традициям ведения лесного хозяйства" лучшим признан инженер проектирования лесохозяйственных мероприятий Тюменьлес Алексей Загородных. Он – представитель лесной династии. Общий трудовой стаж семьи в лесной сфере составляет 166 лет.

В номинации "Почетный лесовод" был награжден заслуженный лесовод России, Валерий Баранцев, участковый лесничий Чебунтанского участкового лесничества Тюменьлес. Баранцев посвятил лесовосстановлению 46 лет своей жизни, организовал и вел 5 га кедросадов.

Лучшим государственным лесным инспектором стал участковый лесничий Нижнетавдинского лесничества Дмитрий Бондаренко. Дмитрий показал самые высокие показатели по количеству обнаруженных незаконных рубок на вверенной ему территории.

Конкурсная комиссия высоко оценила труд инструктора парашютной десантно-пожарной группы Уватского авиаотделения Игоря Мунтяну. Он участвовал в ликвидации лесных пожаров в Республики Бурятия и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Организаторы конкурса отметили производственное достижение мастера по питомнику Омутинского филиала Тюменской авиабазы Надежды Богдановой.

"Благодаря многолетнему усердному труду Надежды Николаевны, Омутинский питомник всегда стоит в числе лучших", – отметил председатель общественного совета при департаменте лесного комплекса Андрей Мединцев.

Лучшим студентом государственного аграрного университета Северного Зауралья стал Адам Гогиев. Студент третьего курса был выбран преподавательским составом за высокие показатели в учебе и активную жизненную позицию.

Лучшим студентом лесного направления "Тюменского лесотехнического техникума" признан Олег Зольников.

"Я хочу сказать слова благодарности всем, кто стоит у станка, тем, кто только учится лесному делу и тем, кто уже работает по выбранной профессии, – сказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов, – Результаты нашей работы мы увидим через поколения, когда будем любоваться красивым цветущим лесом".