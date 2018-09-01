Следственный комитет по Тюменской области возглавил Александр Кубляков

Руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков | Фото: tyumen.sledcom.ru Руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков | Фото: tyumen.sledcom.ru

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, генерал-майор юстиции Александр Кубляков приступил к исполнению служебных обязанностей 13 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Кубляков родился в Рассказово Тамбовской области в 1972 году. После окончания Военного университета по специальности "юриспруденция" работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре Москвы, в 2003 году был переведен в Генеральную прокуратуру РФ в Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

В 2009 году занимал должность заместителя руководителя отдела по контролю за расследованием уголовных дел в отношении лиц особого правого статуса управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции, затем был назначен заместителем руководителя управления.

8 мая 2013 года Александр Кубляков назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

Указ президента РФ о его назначении на должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области подписан 28 августа 2018 г.

Александра Кубляков награжден нагрудным знаком "За безупречную службу" в 2007 году, медалью "За заслуги" – в 2010 году и нагрудным знаком "Почетный работник Следственного комитета Российской Федерации" – в 2012 году.