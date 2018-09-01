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Публичные слушания по правоприменительной практике РЭК пройдут в Тюмени

Общество, 15:38 14 сентября 2018

Публичные слушания по правоприменительной практике РЭК при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в III квартале 2018 года состоятся в Тюмени (ул. Советская, 61) 21 сентября, начало в 15 часов.

Как сообщает пресс-служба компании, в ходе проведения публичного обсуждения прозвучат доклады, в которых будут указаны сведения о выявленных типовых нарушениях обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению, с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных субъектов обязательных требований.

Будут даны ответы на вопросы (обращения), полученные в электронном виде посредством специального сервиса, созданного на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в разделе "Публичное обсуждение правоприменительной практики" и ответы на вопросы, полученные из зала.

Участникам мероприятия предоставляется возможность выступить с комментариями к прозвучавшим докладам.

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# публичные слушания , РЭК

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