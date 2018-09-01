Тюменские улицы перекроют из-за "Кросса нации" 15 сентября
Несколько центральных улиц в Тюмени перекроют в связи с проведением Всероссийского дня бега "Кросс нации" 15 сентября, сообщает спортивная школа № 2.
С 8 часов будут перекрыты участки улиц 8 Марта, Володарского, Водопроводной, Хохрякова (вблизи здания правительства Тюменской области).
С 9 до 14 часов также будут перекрыты:
- ул. Дзержинского (ул. Республики – ул. Советская);
- ул. Первомайская (ул. Республики – ул. Советская);
- ул. Водопроводная (ул. Республики – ул. Ванцетти);
- ул. 8 Марта (ул. Республики – с закрытием ул. Советской);
- ул. Орджоникидзе (ул. Республики – с закрытием ул. Советской);
- ул. Советская (с закрытием ул. Орджоникидзе – с закрытием ул. Водопроводной);
- ул. Хохрякова (ул. Профсоюзная – ул. Челюскинцев);
- ул. Володарского (ул. Профсоюзная – ул. Челюскинцев).