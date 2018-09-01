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Тюменские улицы перекроют из-за "Кросса нации" 15 сентября

Общество, 18:11 14 сентября 2018

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Несколько центральных улиц в Тюмени перекроют в связи с проведением Всероссийского дня бега "Кросс нации" 15 сентября, сообщает спортивная школа № 2.

С 8 часов будут перекрыты участки улиц 8 Марта, Володарского, Водопроводной, Хохрякова (вблизи здания правительства Тюменской области).

С 9 до 14 часов также будут перекрыты:

- ул. Дзержинского (ул. Республики – ул. Советская);

- ул. Первомайская (ул. Республики – ул. Советская);

- ул. Водопроводная (ул. Республики – ул. Ванцетти);

- ул. 8 Марта (ул. Республики – с закрытием ул. Советской);

- ул. Орджоникидзе (ул. Республики – с закрытием ул. Советской);

- ул. Советская (с закрытием ул. Орджоникидзе – с закрытием ул. Водопроводной);

- ул. Хохрякова (ул. Профсоюзная – ул. Челюскинцев);

- ул. Володарского (ул. Профсоюзная – ул. Челюскинцев).

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# Кросс нации , перекрытие улиц

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