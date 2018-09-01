Тюменские добровольцы защитят свои проекты
| Фото: pioner72.ru
Очная защита проектов регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России 2018" пройдет на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" 21 и 22 сентября, сообщают организаторы.
Всего в конкурсе участвуют 133 проекта из всех районов и городских округов Тюменской области. Свою фамилию и время выступления можно найти в документе с удобным графиком.
По всем вопросам можно обращаться к Алене Дюрягиной. Также информацию можно уточнить по телефону 29-02-10 (доб.141).