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Тюменские добровольцы защитят свои проекты

Общество, 08:44 17 сентября 2018

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Очная защита проектов регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России 2018" пройдет на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" 21 и 22 сентября, сообщают организаторы.

Всего в конкурсе участвуют 133 проекта из всех районов и городских округов Тюменской области. Свою фамилию и время выступления можно найти в документе с удобным графиком.

По всем вопросам можно обращаться к Алене Дюрягиной. Также информацию можно уточнить по телефону 29-02-10 (доб.141).

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# Год добровольца , Дворец Пионер , добровольцы , проекты

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