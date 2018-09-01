  • 17 сентября 201817.09.2018понедельник
  • USD68,2826
    EUR79,9521
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-восточный

Студенты опорного вуза примут участие в международном арктическом форуме

Общество, 09:42 17 сентября 2018

tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Студенты опорного вуза – члены студенческого научного сообщества Arctic Research Community Даниил Бачинин и Павел Щипанов примут участие VI Международный Арктический форум "Арктические проекты – сегодня и завтра" в Архангельске 18-19 октября, сообщает ТИУ.

В августе студенты ТИУ в составе экспедиции Института Криосферы Земли СО РАН побывали на полуострове Ямал. Даниил Бачинин занимается решением проблем энергоснабжения Арктических территорий. Павел Щипанов изучает освоение Ямала и Гыдана.

Главное внимание на форуме будет уделено экономическому развитию Северных регионов России в связи с реализацией нефтегазовых проектов в Арктике и судоходства по Северному морскому пути.

Отдельно будут рассматриваться проблемы, которые решаются в арктических районах Тюменской области: реализация и функционирование проектов "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2", проекты в Обской и Тазовской губе, перспективы бурения в Карском море.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Арктика , ТИУ , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:15 17.09.2018Тюмень советских времен можно увидеть на выставке в музее "Городская Дума"
09:53 17.09.2018Тюменские озера приобрели ухоженный вид
09:42 17.09.2018Студенты опорного вуза примут участие в международном арктическом форуме
09:31 17.09.2018Программа "Музей-школе" запущена в Тюменской области