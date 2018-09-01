Студенты опорного вуза примут участие в международном арктическом форуме

| Фото: tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Студенты опорного вуза – члены студенческого научного сообщества Arctic Research Community Даниил Бачинин и Павел Щипанов примут участие VI Международный Арктический форум "Арктические проекты – сегодня и завтра" в Архангельске 18-19 октября, сообщает ТИУ.

В августе студенты ТИУ в составе экспедиции Института Криосферы Земли СО РАН побывали на полуострове Ямал. Даниил Бачинин занимается решением проблем энергоснабжения Арктических территорий. Павел Щипанов изучает освоение Ямала и Гыдана.

Главное внимание на форуме будет уделено экономическому развитию Северных регионов России в связи с реализацией нефтегазовых проектов в Арктике и судоходства по Северному морскому пути.

Отдельно будут рассматриваться проблемы, которые решаются в арктических районах Тюменской области: реализация и функционирование проектов "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2", проекты в Обской и Тазовской губе, перспективы бурения в Карском море.