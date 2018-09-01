Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония вступления Александра Моора в должность губернатора Тюменской области состоялась на заседании Тюменской областной думы в ДК "Нефтяник" в Тюмени.

Александр Моор принес губернаторскую присягу, торжественно поклявшись добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы населения региона, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Тюменской области.

Знак губернатора Тюменской области Александру Моору вручил председатель регионального законодательного собрания Сергей Корепанов.

По поручению президента России Владимира Путина с вступлением в должность Александра Моора тепло поздравил полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"Я не понаслышке знаю, что такое работа руководителя региона. Поэтому желаю вам терпения и понимания, что вы - губернатор для всех жителей прекрасной Тюменской области. Изменения качества жизни человека к лучшему все ждут именно от вас", - напутствовал Николай Цуканов Александра Моора.

Полпред президента в УФО вручил Александру Моору подарок - книгу Владимира Путина "Россия, устремленная в будущее".

"Вступив в должность губернатора Тюменской области, осознаю высокий уровень ответственности за дальнейшее развитие региона и повышение качества жизни наших земляков. Президент России Владимир Путин в майском указе нацелил всех на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Достижение поставленных главой государства целей станет приоритетом в работе правительства региона", - заявил Александр Моор. Он выразил искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за оказанное доверие.

"Благодарю каждого жителя Тюменской области, Югры и Ямала за то, что пришли проголосовать и сделали свой выбор. Выражаю благодарность Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову. За последнее время мы объехали многие населенные пункты, провели встречи с трудовыми коллективами. Общаясь с людьми, отметил для себя добрый, позитивный настрой наших земляков, принципиальных в оценках и открытых всему новому. Уверен, вместе мы сделаем ещё много полезного для области и ее жителей", - заявил глава большой Тюменской обасти.

Александр Моор поблагодарил кандидатов в губернаторы Артема Зайцева, Ивана Левченко и Владимира Пискайкина за открытые дискуссии и конструктивные предложения по развитию региона.

"Уверен, независимо от партийной принадлежности, мы все с вами в одной партии - это партия Тюменской области. Мнение, высказанное избирателями, обязательно буду учитывать в своей работе. В нашей области многое уже сделано, нам есть чем гордиться. Я благодарю Владимира Якушева, который последние 13 лет уверенно управлял регионом. Мы обязательно сохраним преемственность и верность выбранным ориентирам", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор назвал важные стратегические направления дальнейшего роста Тюменской области. Это привлечение инвестиций, сохранение репутации максимально дружелюбного к инвестору региона, обеспечение комплексного экономического развития, в том числе наукоемких направлений и цифровой экономики, эффективная поддержка малого и среднего бизнеса.

Кроме того, по словам губернатора, необходимо продолжить создание предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Сильный агропромышленный комплекс - залог продовольственной безопасности региона, отметил Александр Моор.

Нужно также сохранить темпы развития строительной отрасли, исполнять все принятые обязательства по предоставлению адресной социальной поддержки действительно нуждающихся в ней людей, обеспечить рост конкурентоспособности региональной системы образования. В сфере здравоохранения основной упор надлежит делать на профилактику и здоровый образ жизни, высокотехнологичную медицину. Необходимо продолжить по всем направлениям реализацию межрегиональной программы "Сотрудничество".

В качестве почетных гостей в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Тюменской области приняли участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, секретарь Северо-Казахстанского областного маслихата Республики Казахстан Владимир Бубенко, член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук, депутаты Государственной думы РФ от Тюменской области Эрнест Валеев и Иван Квитка, Почетный гражданин Тюменской области Юрий Неёлов, главы муниципалитетов региона, представители крупного бизнеса.

Поздравительную телеграмму Александру Моору направил экс-губернатор Тюменской области, Почетный гражданин региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Тюменская область - это мой родной дом, родная земля. И для меня большая честь и ответственность трудиться на благо региона. Считаю, что наш потенциал велик, мы его обязательно реализуем. Настраиваемся на совместную работу!", - обратился Александр Моор к жителям Тюменской области.