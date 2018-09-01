Тюменцев приглашают обследоваться на онкопатологию головы и шеи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область впервые присоединится к Европейской акции ранней диагностики заболеваний области головы и шеи. С 17 по 21 сентября в поликлиниках Тюмени, Тобольска, Ишима и Заводоуковска желающих осмотрят и проконсультируют стоматологи, хирурги, онкологи, лор-врачи, дерматологи и эндокринологи.

Как рассказала на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова, акция направлена в первую очередь на то, чтобы привлечь внимание людей к своему здоровью.

"Такие заболевания, как рак губы, рак щитовидной железы, рак гортани и глотки не занимают лидирующего положения среди онкологических заболеваний. Но именно локализации рака в области лица и шеи клинически проявляют себя уже в запущенном случае. Наша задача - обратить внимание людей на то, чтобы при первом подозрении на онкопатологию человек мог обратиться к специалистам", - рассказала Наталья Логинова.

Согласно статистике, ежегодно в мире 600 тыс. пациентов врачи ставят диагноз "рак головы и шеи", более половины случаев заканчиваются летальным исходом. В 66% случаев рак обнаруживают в запущенных случаях. При этом, по словам врачей, большинство пациентов могли бы выжить, если бы болезнь была обнаружена своевременно, а лечение начато заранее.

В рамках Европейской акции ранней диагностики заболеваний головы и шеи, жители Тюмени смогут пройти обследования с 17 по 20 сентября с 15 до 20 часов в четырех поликлиниках.

17 сентября специалисты будут вести прием желающих на базе поликлиники № 17 (ул. Монтажников, 41/1), 18 сентября – в поликлинике № 5 (ул. Московский тракт, 35а). 19 сентября горожан ждут в поликлинике № 3 (ул. Ленина, 23), а 20 сентября – в поликлинике № 1 (ул. Газовиков, 6).

Обследования проведут стоматологи, лоры, эндокринологи, дерматологи, то есть те врачи, которые ответственны за область головы и шеи. Кроме того, желающие смогут пройти флюорографию, маммографию, поставить прививку от гриппа, пройти обследование в кабинете раннего выявления заболеваний.

Итоговое мероприятие пройдет 21 сентября в ТРЦ "Кристалл". В этот день с 14 до 18 часов на улице в пешеходной зоне торгового центра установят мобильные лаборатории, где можно будет сдать тест на ВИЧ, пройти флюорографию, сделать маммографию, будут работать мобильные центры здоровья. В помещении ТРЦ "Кристалл" будет работать мультипрофессиональная бригада онкологов: дерматолог, онколог, челюстно-лицевой хирург, маммолог. Здесь же можно будет пройти специальное обследование для курящих людей, которые находятся в группе риска.

На обследование приглашают также жителей других городов региона. Тоболяков ждут 18 сентября с 11 до 14 часов в городской поликлинике (4 мкр-н, 53). Жителей Заводоуковска приглашают на обследование 17, 18, 19 и 21 сентября с 13 до 15 часов в поликлинику по адресу ул. Хахина, 19. В Ишиме врачи будут вести прием 22 сентября с 8 до 14 часов в поликлинике №3 (ул. Мелиоративная, 7), женской консультации (ул. Рокоссовского, 20а) и в поликлинике №1 (ул. Республики, 78).

Любовь Голышева