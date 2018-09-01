Тюменский "Ангажемент" открыл юбилейный сезон премьерой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юбилейный 25 сценический сезон Тюменский молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко 14 сентября. Практически вся труппа театра была задействована в премьерном показе спектакля-концерта "Юбилей ...или все что угодно".

По словам директора театра и его художественного руководителя Леонида Окунева, 25 лет, пожалуй, первая уже весомая дата, к которой сразу напрашиваются промежуточные итоги, воспоминания, ностальгическая интонация.

"Мы намеренно отказались от взгляда в прошлое.. Никакой ретроспективы. Театр "Ангажемент", словно подросток, отказывается что-то анализировать, только сегодняшний день, только максимализм, только вперед. Очень трудно описать одним словом премьеру. Но точно можно сказать, что на сцене театра можно будет увидеть все. Ангажемент танцует, поет, шутит, извивается, ходит колесом, стоит на ушах... Но самое главное, он не забывает, как это все начиналось и кто это все начинал".

В репертуаре нового сезона этот спектакль запланирован к показу 15, 28 сентября и в день смерти Виктора Загоруйко 29 октября.

Сергей Русанов