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Онкоскриннги в Ишиме позволяют выявить патологию и начать лечение

Общество, 10:38 15 сентября 2018

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Семьдесят новых случаев злокачественных новообразований выявили врачи областной больницы № 4 города Ишима в результате онкоскринингов с начала 2018 года.

Как сообщает пресс-служба областной больницы, в Ишиме и Ишимском районе зарегистрировано 36 случаев онкозаболеваний, в Абатском -16, в Викулово -12, в Армизонском - четыре, в Сорокинском и Бердюжском районах по одному случаю. Еще 316 человек взяты на учет с подозрением на рак-проходят дополнительное обследование и лечение.

Самое большое количество положительных результатов на рак показал анализ крови на ПСА у мужчин - 22. При проведении КТ легких у 21 человека подтвердились онкозаболевания органов дыхания. В результате маммографического обследования у 13 женщин выявили рак молочной железы. 10 человек узнали о наличии у них опухоли в желудочно-кишечном тракте после проведения фиброгастродоуденоскопии. Скрининговые исследования на рак репродуктивной системы с помощью УЗИ тоже дали свои плоды. Трем женщинам поставлен диагноз "рак". Еще одну опухоль обнаружил фельдшер при доврачебном осмотре женщины.

Онкоскрининги доступны каждому, проводятся они бесплатно и направлены на выявление бессимптомного рака, то есть на начальных этапах. Это дает шанс человеку вовремя начать лечение и выжить. При любом походе в больницу вы можете пройти кабинеты раннего выявления заболеваний, где фельдшеры проведут полноценный осмотр. При подозрении на какое-либо заболевание направят к нужному специалисту.

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# здравоохранение , Ишим , Ишимский район , онкология

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