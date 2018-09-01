Главный гериатр Минздрава России назвала три главных фактора долголетия

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева назвала физическую и социальную активность, а также правильное питание тремя главными принципами долголетия, сообщает "Газета.ру".

Достаточная физическая активность, по ее словам, является главным фактором сохранения мышечной массы и мышечной силы.

"Всегда помните, что дряхлый, старый человек — это человек с атрофией мышц", — сказала Ткачева.

Также врач порекомендовала не переедать, употреблять достаточное количество овощей и фруктов и ограничить легкоусвояемые углеводы.

Помимо физической активности и сбалансированного питания, она упомянула о важности социальной активности.

"Чем более человек социально активен, чем больше у него социальных связей, чем больше он востребован, тем дольше он живет", — объяснила Ткачева.

Также гериатор посоветовала отказаться от вредных привычек и контролировать уровни артериального давления и холестерина.