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Главный гериатр Минздрава России назвала три главных фактора долголетия

Общество, 16:14 15 сентября 2018

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева назвала физическую и социальную активность, а также правильное питание тремя главными принципами долголетия, сообщает "Газета.ру".

Достаточная физическая активность, по ее словам, является главным фактором сохранения мышечной массы и мышечной силы.

"Всегда помните, что дряхлый, старый человек — это человек с атрофией мышц", — сказала Ткачева.

Также врач порекомендовала не переедать, употреблять достаточное количество овощей и фруктов и ограничить легкоусвояемые углеводы.

Помимо физической активности и сбалансированного питания, она упомянула о важности социальной активности.

"Чем более человек социально активен, чем больше у него социальных связей, чем больше он востребован, тем дольше он живет", — объяснила Ткачева.

Также гериатор посоветовала отказаться от вредных привычек и контролировать уровни артериального давления и холестерина.

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# гериартрия , долголетие , здравоохранение

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