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В Тобольске управляющая компания отказалась от обслуживания жилого дома

Происшествия, 17:32 17 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Управляющую компанию, отказавшуюся от управления многоквартирным домом, оштрафовали в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура провела проверку после публикации в средствах массовой информации материалов о затопленном в кипятке доме. На протяжении длительного времени в офисе УК "Новый район", управляющего многоквартирным домом в 4 мкр, отсутствовал персонал. Управляющая компания устранилась от управления домом, не выполняла соответствующие обязанности по договору управления.

Прокуратура возбудила в отношении управляющей компании и директора административные дела. Суд оштрафовал УК "Новый район" на 250 тыс. рублей, директора дисквалифицировал на один год.

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# жилой дом , Тобольск , управляющая компания

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