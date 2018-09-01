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В Тюмени выявили лучшие пожарные караулы

Общество, 17:10 17 сентября 2018

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

13 команд приняли участие в областных соревнованиях "Лучший караул пожарно-спасательного подразделения ФПС" в Тюмени, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Конкурс проводится для повышения уровня и готовности караулов пожарных частей к реагированию на пожары и аварийно-спасательные работы, повышения профессионального мастерства личного состава и выявления лучших караулов.

Участники соревновались в пяти видах упражнений. В скоростном маневрировании на пожарном автомобиле лучший результат показали тюменские пожарные 32-го отряда Федеральной противопожарной службы. С подъемом по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни быстрее всех справились сотрудники 32-го отряда 13-й пожарно-спасательной части.

В подъеме по выдвижной лестнице в окно третьего этажа учебной башни победили огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части Тюмени. В эстафете лидером признаны пожарные 26-го отряда Федеральной противопожарной службы. В боевом развертывании лучшее время показали Тюменские пожарные 32-го отряда ФПС.

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# пожарные , соревнования пожарных

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