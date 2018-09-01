Гастрольная осень тобольской драмы: от Нижневартовска до Москвы

Большие гастроли | Фото Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Большие гастроли | Фото Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова

Тобольские актеры драмы запланировали обменные гастроли в Нижневартовске в конце сентября 2018.

Об этом сообщил директор Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Евгений Пономарев. По его словам, актеров ждет насыщенная гастрольная осень.

С 21 по 23 сентября в рамках больших гастролей межрегиональной программы Минкульта России в Тобольск приедет городской драматический театр из Нижневартовска. Тоболякам представлят музыкальную комедию "Разводки по-итальянски" по мотивам произведения Жана-Батиста Мольера "Плутни Скапена", "Сильвию" по Альберту Герни, а юным зрителям покажут восточную сказку "Волшебная сказка Алладина".

С 28 по 30 сентября тобольские артисты выступят на сцене Нижневартовска с четырьмя спектаклями: для взрослой публики - "Квадратура круга", "Ревизор", "Ханума" и спектакль для семейного просмотра - "Крабле! Крибле! Бумс!".

С 16 по21 октября театр посетят критики Союза театральных деятелей России, чтобы оценить репертуар тоболяков. После просмотра нескольких спектаклей планируется их обсуждение с труппой.

27 ноября театр им. П. П. Ершова едет в Москву с показом спектакля "Ахматова. Свидетель" (премьера прошлого сезона), а 10 декабря актеры повезут постановку "Тобольск. Доска почета". Обе работы москвичи и гости столицы смогут увидеть на сцене государственного Театра наций.

Лина Орлова