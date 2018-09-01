Мобильная творческая мастерская на Ямале открылась для детей и взрослых

| Фото: obraztsovadshi.yam.muzkult.ru | Фото: obraztsovadshi.yam.muzkult.ru

Привлечь к творчеству семьи должна мобильная творческая мастерская, которая начала работу на Ямале, сообщает ИА "Север-Пресс".

Проект получил президентский грант в размере 3 млн рублей.

"Теперь каждый желающий сможет попробовать свои силы в качестве актера, режиссера, художника, участвуя в создании спектакля. На творческих встречах дети и взрослые будут не только осваивать азы театрального искусства, но и откроют для себя новые формы творческого самовыражения", — сказала председатель регионального отделения общественной организации "Союз женщин России", куратор проекта Ольга Беседина.

На базе детской школы искусств Елены Образцовой в Салехарде создана театральная мастерская, в которой занимаются дети, взрослые и даже семьи. В репертуаре театра два спектакля - "Крокодил" по сказке Корнея Чуковского и "Сказка о царе Салтане" Александра Пушкина.

По словам режиссера мобильной творческой мастерской Антона Заичкина, к творчеству планируется привлечь семьи из ближайших муниципальных образований - Лабытнанги и Аксарки Приуральского района.

"Если есть желание, то можно не только горы свернуть, но и в театре сыграть", — подчеркнул он.

Показ спектаклей продемонстрировал искренний интерес жителей города к семейному театру. Обновилась труппа, до 40 человек увеличился ее состав, возникли новые семейные пары "родитель — ребёнок", играющие на одной сцене. Появились новые декорации и костюмы.

Коллектив планирует гастроли. Сначала спектакль "Крокодил" увидят жители Аксарки, затем его представят жителям Лабытнанги.

В мае 2019 года в Салехарде пройдет театральный фестиваль, на котором планируют повторить "Сказку о царе Салтане" Александра Пушкина.