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Заморозки обещают синоптики жителям Тюменской области

Общество, 18:05 17 сентября 2018

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Заморозки до минус 5 градусов в ночные часы 18 сентября обещают сотрудники Тюменского гидрометцентра, сообщает региональное управление МЧС России.

Из-за заморозкой возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях. Также возможны нарушения в работе системы электроснабжения и увеличение числа пожаров в жилом секторе, в садовых обществах, на социально значимых и производственных объектах.

Данную информацию следует учитывать и водителям, которые отправляются на дальние расстояния по загородным трассам.

Телефон службы спасения 112.

Анжела Лебедева

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , заморозки

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