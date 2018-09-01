Заморозки обещают синоптики жителям Тюменской области
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Заморозки до минус 5 градусов в ночные часы 18 сентября обещают сотрудники Тюменского гидрометцентра, сообщает региональное управление МЧС России.
Из-за заморозкой возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях. Также возможны нарушения в работе системы электроснабжения и увеличение числа пожаров в жилом секторе, в садовых обществах, на социально значимых и производственных объектах.
Данную информацию следует учитывать и водителям, которые отправляются на дальние расстояния по загородным трассам.
Телефон службы спасения 112.
Анжела Лебедева