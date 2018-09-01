Исследование хирургов тюменского кардиоцентра признано лучшим на конференции в Москве

| Фото: www.infarkta.net | Фото: www.infarkta.net

Дипломом первой степени за лучшее исследование наградили команду тюменского вардиоцентра на V Всероссийской научно-практической конференции "Современные подходы к лечению острого коронарного синдрома" при поддержке Европейской инициативы "Stent-Save a Life" в Москве, сообщает учреждение.

В работе конференции приняли участие ведущие российские и зарубежные кардиологи, специалисты в области эндоваскулярного и хирургического лечения острого коронарного синдрома.

"Исследование проливает свет на проблему эффективного выполнения эндоваскулярных вмешательств у пациентов с инфарктом миокарда. На сегодняшний день доказано, что чрескожные коронарные вмешательства позволяют снизить смертность и инвалидизацию. Однако нет верного ответа на вопрос, как лучше выполнять эти вмешательства у каждого конкретного больного, нет персонализированного подхода, который повысил бы эффективность оперативного вмешательства. Прооперировав более тысячи экстренных пациентов, мы доказали, что имплантация стента непосредственно на тромб в случае с полностью закупоренной коронарной артерией позволяет улучшить результаты операции. Это происходит за счет снижения частоты эмболизации артерии фрагментами тромба. Данное наблюдение имеет большое практическое значение, и мы рады, что получили высокую оценку экспертов", - сказал врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения тюменского , к.м.н., научный сотрудник Иван Бессонов.

В заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению принял участие заместитель директора по научной и лечебной работе, к.м.н., заслуженный врач РФ, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения № 1, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в УФО Игорь Зырянов. Он обсудил с коллегами пути решения вопросов организации помощи пациентам с инфарктом миокарда, а также представил клинический случай лечения сложного пациента с острым коронарным синдромом.

"Основной посыл этой встречи направлен на развитие современной инфарктной сети по всей России. Отличный пример в этом плане показывает Москва: за два года в городе открыли 36 центров, оказывающих помощь в круглосуточном режиме. Тюмень не отстает: сосудистые центры в городе и регионе все лучше оснащаются современной техникой и квалифицированными кадрами", - отметил он.