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Горожане могут привиться от гриппа в вакциномобиле

Общество, 10:27 18 сентября 2018

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Поставить прививку от гриппа жители Тюмени могут во всех городских поликлиниках, а также в вакциномобиле, сообщает городская администрация.

21 сентября с 14 до 18 часов вакциномобиль будет стоять на территории перед торговым центром "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а).

22 сентября с 12 до 16 часов – у торгового центра "Лента" по ул. Алебашевской. 23 сентября с 12 до 16 часов будет работать перед торговым центром "Панама" (2-я Луговая, 30).

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# вакцинация , грипп

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