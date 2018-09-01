В школы и детские сады Тюмени начало поступать тепло

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Социальные объекты Тюмени уже начали получать тепло. Заявки на включение отопления, как сообщает "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания", поступили от представителей 47 детских садов, 25 школ и семи лечебных учреждений.

"Перед запуском системы специалисты абонентской службы проверяют готовность объектов к отопительному сезону и наличие задолженности за коммунальные услуги", - отмечено в сообщении

Включение отопления в жилых домах будет поэтапным после подписания соответствующего постановления администрации Тюмени.

Напомним, по нормативам, для запуска отопления в домах горожан среднесуточная температура наружного воздуха должна в течение пяти суток составлять восемь градусов. В 2017 году администрация города подписала постановление 18 сентября.