ГИБДД усилит контроль за водителями общественного транспорта

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Профилактическое мероприятие "Автобус" стартовало в Тюмени. Наряды ДПС усилили контроль за соблюдением ПДД водителями автобусов и маршрутных такси, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Особое внимание автоинспекторы уделяют проезду общественным транспортом без нарушений перекрестков, соблюдению водителями правил посадки и высадки пассажиров, а также контролю за техническим состоянием пассажирского транспорта и правилам перевозки пассажиров.

С начала 2018 года в Тюменской области произошло 110 ДТП по вине водителей автобусов и маршрутных такси, в них пострадали 136 человек. Большинство аварий зафиксированы в областном центре и связаны с падением пассажиров в салонах общественного транспорта при его торможении.