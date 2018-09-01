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Стартовал прием заявок на грантовый конкурс РГО

Общество, 18:27 17 сентября 2018

https://www.rgo.ru/ | Фото: https://www.rgo.ru/

Прием заявок на соискание инициативных грантов и грантов региональных отделений Русского географического общества на 2019 год проходит с 15 сентября по 23 октября, сообщает Российское географическое общество.

Подать заявку на грант может любой человек или организация. Заявки принимают только через единую электронную систему на сайте grant.rgo.ru. Использовать ее имеют право зарегистрированные пользователи.

Результаты грантового конкурса будут опубликованы на сайте РГО в мае 2019 года.

Заявки на инициативные гранты в обязательном порядке должны содержать письмо поддержки от членов попечительского или управляющего советов или протокол о выдвижении проекта от советов и комиссий Общества. Гранты региональных отделений проходят предварительную экспертизу региональных экспертов.

Медиа-совет рассматривает грантовые заявки на медиаподдержку проектов РГО из числа региональных, инициативных и заявки на самостоятельные медиагранты.

Суммы финансирования грантов можно узнать здесь.

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# грант , конкурс , РГО

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