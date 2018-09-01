Тюменских родителей проконсультируют по вопросам дошкольного образования

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Всероссийский день приема родителей дошкольников пройдет в октябре в Тюмени в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. Обсуждение актуальных вопросов дошкольного образования будет организовано в рамках партийного проекта "Новая школа", сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Депутат Госдумы, координатор федерального партпроекта Алена Аршинова напомнила, что в прошлом году такой прием был организован впервые.

"Мы получили более полутора тысяч обращений, на вопросы родителей отвечали более двухсот экспертов. Если проблема не решалась сразу, на месте, то ее брали под контроль, и в итоге каждый заявитель получил ответ", - сообщила Алена Аршинова.

Она добавила, что был проведен детальный анализ обращений. Спектр вопросов, поступивших от родителей, очень широк: доступность дошкольного образования, благоустройство и озеленение детских садов, текущий и капитальный ремонт учреждений, оплата услуг в детском саду, инклюзивное образование.

О том, что интересовало тюменских родителей рассказал депутат областной думы, председатель регионального общественного совета проекта "Новая школа" Николай Токарчук.

"На первом месте – вопросы, касающиеся очередности в детские сады. По Тюмени это одна тысяча 900 детей, не охваченных пока дошкольным образованием, в основном малыши до трех лет. Волнуют тюменцев также вопросы укрепления материально-технической базы садиков, когда и в каких районах появятся новые учреждения", - рассказал он.

Около 80% обращений от родителей поступило через онлайн-приемную, и на каждый из них дан развернутый ответ. Лично с заявителями пообщались общественники и представители департамента образования и науки Тюменской области. Подобную практику применят и в этом году.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов заверил, что сфера образования находится в постоянном поле зрения депутатов регионального парламента.

По его словам, в бюджете региона 2017 года на образование было заложено более 20 млрд рублей, а в бюджете 2018 года – более 23 млрд рублей.

"Это достойное финансирование, которое дает возможность развития. Пристальное внимание уделяется дошкольному образованию. До 2021 года необходимо создать шесть тысяч новых мест в детских садах, прежде всего, речь идет о ясельных группах", - уточнил Андрей Артюхов.