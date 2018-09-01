Готовность ЖКХ к зиме обсудили на президиуме регионального правительства

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Подготовку жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области к отопительному сезону рассмотрели на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор 17 сентября.

Заместитель главы региона Вячеслав Вахрин проинформировал, что все работы проводятся в плановом режиме. План ремонтных работ был сформирован с учетом анализа функционирования объектов в предыдущий период сезонной эксплуатации. По данным на 13 сентября, к зиме готовы 98% объектов жилищного фонда и 96% объектов коммунальной инфраструктуры. Полная готовность зафиксирована в одиннадцати муниципальных образованиях.

Мероприятия, которые влияют на старт отопительного сезона, будут завершены до его начала, отметил замгубернатора. Он также доложил, что со значительным превышением нормативов сформирован запас твердого и жидкого топлива, что особенно важно для труднодоступных районов.

На сегодняшний день в 15 муниципальных образованиях региона принято решение о начале отопительного периода. Как отметил Вячеслав Вахрин, сегодня муниципалитеты имеют право начинать его, не дожидаясь понижения среднесуточной температуры до 8 градусов в течение 5 суток подряд. "Особых проблемных моментов по подготовке к зиме в регионе нет", – заключил он.

Александр Моор поинтересовался у временно исполняющего полномочия главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, когда отопительный период стартует в областной столице.

Руслан Кухарук отметил, что в Тюмени старт отопительному периоду будет дан после завершения масштабных работ на сетях, связанных с развязкой по ул. Монтажников-Широтная и ремонтов по улице Таврической. Планируется, что на конца текущей недели основные работы на этих объектах будут завершены, прокомментировал Руслан Кухарук.