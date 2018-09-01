Игра "Ночной турист" пройдет в Ханты-Мансийске

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Игра "Ночной турист" пройдет в Ханты-Мансийске в парке им. Бориса Лосева во всемирный день туризма 29 сентября в 19 часов, сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Главный приз игры - 20 тыс. тысяч рублей. "Автоквест "Ночной турист" стал известным не только городским, но и уже окружным туристским проектом. В прошлом году посостязаться в скорости и умении разгадывать загадки приехало 5 команд и соседних муниципалитетов. Вот и в этот раз, мы приглашаем к его участию команды из всех городов Югры, - поделилась директор управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.

Участникам квеста предстоит проехать по достопримечательностям города и объектам туристической инфраструктуры столицы Югры. Чтобы у жителей Ханты-Мансийска и гостей города были равные условия, организаторы подготовят вопросы, которые охватят не только историю Ханты-Мансийка, но и всего округа.

Правила квеста просты: участвуют только совершеннолетние, в команде обязательно наличие водителя с личным автомобилем и всеми разрешительными документами. Максимальное количество участников в команде – 4 человека, ответственным лицом за знакомство с правилами квеста назначается капитан, он же направляет заявку на участие в адрес организаторов.

Ознакомится с положением конкурса, и скачать заявку на участие можно пройдя по ссылке.