Регистрация на олимпиаду "Я - профессионал" начнется 26 сентября

| Фото: obrazov.cap.ru | Фото: obrazov.cap.ru

Регистрация на вторую олимпиаду студентов "Я – профессионал" откроется на сайте олимпиады 26 сентября.

Напомним, олимпиада "Я – профессионал" стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тыс. заявок на участие по 27 направлениям. Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличится до 54.

В 2017/2018 учебном году более 750 российских студентов, ставших дипломантами олимпиады "Я – профессионал", воспользовались льготами при поступлении в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих вузов страны.

Шанс получить образование мечты на льготных условиях – один из главных призов проекта "Я – профессионал". Согласно опросу, проведенному организаторами, именно эта возможность стала главной мотивацией участвовать в олимпиаде для 25% дипломантов.

Как показал опрос, самым популярным образовательным треком стали магистратуры: его выбрали более 60% дипломантов "Я – профессионал". При этом 80% из них при поступлении получили максимальные баллы по профильным предметам как победители олимпиады, остальным были предоставлены льготы в виде дополнительных баллов или преимущественного права поступления.

"Нас особенно радует, что за цифрами проекта стоят истории успеха конкретных людей из разных регионов страны. Мы знаем их в лицо, по именам, мы ими гордимся и будем продолжать следить за их развитием", – говорит руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара.

Восемь победителей Всероссийской олимпиады "Я – профессионал" стали магистрантами и аспирантами ТюмГУ.

Всего на олимпиаду "Я – профессионал" в 2017/2018 учебном году поступило 295 тыс. регистраций из 828 вузов и их филиалов из всех регионов РФ, кроме Чукотки. 50 тыс. человек попробовали свои силы в отборочном онлайн‑этапе, финальное испытание прошли 4 тыс. 824 человека (2 тыс. 950 бакалавров и 1 тыс. 874 магистра) из 431 вуза и 78 субъектов РФ. Дипломантами первой олимпиады стали 2 тыс. 030 человек.