Палатку здоровья в День бега посетили почти сто человек

| Фото: департамента здравоохранения администрации Тюмени | Фото: департамента здравоохранения администрации Тюмени

95 человек получили консультацию в палатке здоровья, которая действовала на Центральной площади Тюмени во Всероссийский день бега "Кросс нации", сообщает департамент здравоохранения администрации города.

У 20% обратившихся было выявлено повышенное артериальное давление, у 30% - избыточная масса тела, 32% курят. Тем, у кого было зарегистрировано повышенное артериальное давление, была оказана неотложная помощь, даны рекомендации.

Осмотр и консультацию тюменцев по вопросам здорового образа жизни проводили специалисты отделений медицинской профилактики городских поликлиник № 3 и № 6.

Всем желающим измеряли артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитывали индекс массы тела. Также обследовали при помощи аппарата "Смокелайзер" для определения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе.