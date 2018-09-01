Семьсот кустарников спиреи японской высадят в зеленом уголке на улице Республики в Тюмени

| Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

700 кустарников спиреи японской Golden Princess, 18 сибирских яблонь и ива белая "Памяти Бажова" будут высажены за два-три дня в зеленом уголке на улице Республики у домов № 90 и № 92, сообщает администрация Тюмени.

На портале "Я решаю" тюменцы высказались за дополнительное озеленение этой территории: посадку деревьев, кустарников, цветов. Около 80 % участвующих в опросе выбрали именно такой формат благоустройства городского пространства.

"Весь посадочный материал районированный, закуплен в местном питомнике, чтобы лучше приживался, – рассказал подрядчик Дмитрий Сыроватский. – Сейчас как раз осенний период посадок".

В течение года подрядчик обязан осуществлять полив и уход за высаженными растениями, после чего следить за ними будет управа.

В данном зеленом уголке еще предстоит сделать облицовку газонов натуральным камнем, установить шесть скамеек (одна из которых разместится вокруг центральной клумбы) и девять европейских светодиодных светильников высотой 2,4 м – по периметру. Подрядчик планирует закончить работы до 8 октября.

Добавим, в Тюмени проводится большая работа по озеленению. Только за прошлую неделю в городе высадили 1 тыс. 300 саженцев деревьев и кустарников. Еще больше зеленых насаждений появилось на улицах Бабарынка, Мельникайте, Василия Гольцова, Дмитрия Менделеева, Широтную, Пермякова, Валерии Гнаровской, Бориса Опрокиднева, Николая Зелинского, Таллинская, Майский проезд и территории у Южного пруда.