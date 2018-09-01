Проект "Я могу сам!": сорок пять детей получили помощь

Аутизм | Фото с сайта apicorrection.com Аутизм | Фото с сайта apicorrection.com

45 детей с аутизмом получили квалифицированную помощь в социализации благодаря проекту "Я могу сам!", который реализует Центр коррекции аутизма "Новые горизонты" при поддержке фонда президентских грантов.

Проекта "Я могу сам!" стартовал в декабре 2017 года, к осени 2018-го в центре получили бесплатную курсовую помощь уже 45 детей, сообщили организаторы.

"Мы обучаем детей социальным и бытовым навыкам, таким элементарным вещам, как правильно мыть руки, чистить зубы, застегивать пуговицы… С теми детьми, которые прошли этот уровень развития, мы занимаемся с ними элементарными академическими навыками", - пояснила учредитель Центра коррекции аутизма "Новые горизонты" Наталия Ситова.

Методам работы с детьми обучают их родителей. По словам специалистов, это важно, ведь ребенок приходит в Центр всего три раза в неделю. В остальное время с ним занимаются дома, и только системная работа дает результат. В эффективности программы родители убедились сами.

"Есть результаты в физическом плане: ребенок стал более спокойный, ведь на ЛФК с ним занимаются – они прыгают, скачут, выплескивают свою энергию. Моему ребенку очень нравится сюда ходить, он с удовольствием собирается в центр", - поделилась мама воспитанника центра Татьяна Артемова.

Сенсорно-двигательный зал стал особой гордостью центра. Его создали на средства президентского гранта. Нестабильные подвесные конструкции всесторонне развивают детей и помогают справиться со своими страхами.

"Используем упражнения с нейрокоррекционной направленностью, кинезиологические упражнения – это очень важно для этих деток. Схему своего тема они не очень хорошо знают. Дети перестают бояться уличных площадок: высоко забираются, качаются на качелях и получают от этого удовольствие", - рассказала инструктор по адаптивной физкультуре Ксения Пономарева.

По словам организаторов, работа над социализацией ребят с аутизмом продолжится.

Лина Орлова