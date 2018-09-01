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Дворецкий встречает студентов тюменских вузов

Общество, 10:41 19 сентября 2018

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Загадочный дворецкий встречает студентов тюменских вузов с 13 сентября. Одетый во фрак мужчина открывает всем двери и приглашает на премьеру, сообщает мультицентр "Моя территория".

Дворецкого заметили в корпусах ТюмГУ. Мужчина стоял у входа, открывал двери прохожим студентам и преподавателям и раздавал приглашения.

"Загадочный дворецкий-швейцар, который путешествует по высшим учебным заведениям города — своеобразный перфоманс-приглашение на студенческую "Премьеру". В этом году мы хотим помочь студентам подготовиться к различным творческим фестивалям как регионального, так и федерального уровней. На "Премьере" участники создадут коммуникативную студенческую среду для обмена опытом, где пообщаются с экспертами в обстановке реальной практики, где получат обратную связь — советы и рекомендации, которые позволят участникам по-новому взглянуть на свою деятельность", — рассказал руководитель творческого интенсива "Премьера" Илья Титов.

До 20 сентября в высших учебных заведениях тюменцы могут познакомиться со швейцаром, открывающим перед ними двери. Акция уже прошла в корпусах ТюмГУ (Республики, 9, Ленина, 23, Перекопская, 15а, Ленина, 16 и Ленина, 38). Также швейцар "Премьеры" встретит студентов ТИУ (Володарского, 38, Мельникайте, 72 и Луначарского, 2). Студенты не только сфотографировались с дворецким, но и подали заявку на участие в творческом интенсиве.

Напомним, творческий интенсив "Премьера" пройдет с 24 по 28 сентября. Студенты посетят мастер-классы по театральному мастерству, музыке, хореографии, оригинальному жанру, медиа и моде от региональных и федеральных экспертов, познакомятся друг с другом на коммуникативных сессиях и удивят всех талантами на вечерних шоу-программах.

Подать заявку можно на сайте премьера72.рф до 21 сентября.

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# дворецкий , интенсив , мультицентр Моя территория , Премьера , ТИУ , ТюмГУ

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