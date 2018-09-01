Врачи ФЦН планируют внедрить новую методику нейростимуляции

Фото пресс-службы ФЦН | Фото: Фото пресс-службы ФЦН | Фото:

Врачи отделения функциональной нейрохирургии № 5 ФЦН в Тюмени этой осенью планируют внедрить новую методику сакральной нейростимуляции, с помощью которой будут лечить пациентов, страдающих от синдрома тазовой боли, рассказали в пресс-службе учреждения.

"Некоторые наши пациенты страдают от выраженного синдрома тазовой боли, который тяжело поддается лечению, но методика сакральной нейростимуляции признана эффективным методом при этом заболевании. Летом специалисты отделения прошли обучение в Германии, сейчас мы планируем закупить необходимое оборудование и внедрить этот метод", - отметил заведующий отделением Александр Орлов.

В ФЦН накоплен уже большой опыт в области нейромодуляции - минимально инвазивной технологии, которая позволяет не спасать жизнь, а улучшить качество жизни у пациента с хроническими заболеваниями. Например, нейростимуляция определенных отделов спинного мозга позволяет уменьшить или совсем устранить боль, таким образом снижается потребность в медикаментах, повышается устойчивость организма к физическим нагрузкам, возрастает качество жизни пациента в целом.

НХО № 5 может гордиться своими достижениями, ведь врачи проводят практически все операции в сфере функциональной нейрохирургии, которые на сегодняшний день возможны. С начала 2018 года здесь проведено более 560 операций. Чаще всего сюда поступают люди с болевыми синдромами после операций, а также с заболеваниями периферической нервной системы.

Большинство пациентов – жители Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, ХМАО, ЯНАО, Пермского края. Весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи ФЦН в Тюмени гражданам Российской Федерации оказывает совершенно бесплатно.

"Наш руководитель Альберт Суфианов сыграл большую роль в развитии функциональной нейрохирургии в России. Мы постоянно чувствуем его поддержку, проводим вместе операции. Я всегда мечтал заниматься этой сферой и благодарен ему, что он дал нам такую возможность. Чем больше мы развиваемся, тем шире перед нами открываются новые горизонты", - добавил Александр Орлов.

Отметим, что коллектив отделения опытный и профессиональный, хотя по большей части молодой. Все специалисты прошли интенсивное обучение в ведущих клиниках Европы – в Германии, Франции, Швейцарии. В отделении работают опытные нейрохирурги Сергей Чуркин и Андрей Шапкин. Перенимает их опыт молодой и перспективный врач-нейрохирург Денис Давыднев, которого буквально взрастили в ординатуре ФЦН.