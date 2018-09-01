Врачи ФЦН планируют внедрить новую методику нейростимуляции
Врачи отделения функциональной нейрохирургии № 5 ФЦН в Тюмени этой осенью планируют внедрить новую методику сакральной нейростимуляции, с помощью которой будут лечить пациентов, страдающих от синдрома тазовой боли, рассказали в пресс-службе учреждения.
"Некоторые наши пациенты страдают от выраженного синдрома тазовой боли, который тяжело поддается лечению, но методика сакральной нейростимуляции признана эффективным методом при этом заболевании. Летом специалисты отделения прошли обучение в Германии, сейчас мы планируем закупить необходимое оборудование и внедрить этот метод", - отметил заведующий отделением Александр Орлов.
В ФЦН накоплен уже большой опыт в области нейромодуляции - минимально инвазивной технологии, которая позволяет не спасать жизнь, а улучшить качество жизни у пациента с хроническими заболеваниями. Например, нейростимуляция определенных отделов спинного мозга позволяет уменьшить или совсем устранить боль, таким образом снижается потребность в медикаментах, повышается устойчивость организма к физическим нагрузкам, возрастает качество жизни пациента в целом.
НХО № 5 может гордиться своими достижениями, ведь врачи проводят практически все операции в сфере функциональной нейрохирургии, которые на сегодняшний день возможны. С начала 2018 года здесь проведено более 560 операций. Чаще всего сюда поступают люди с болевыми синдромами после операций, а также с заболеваниями периферической нервной системы.
Большинство пациентов – жители Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, ХМАО, ЯНАО, Пермского края. Весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи ФЦН в Тюмени гражданам Российской Федерации оказывает совершенно бесплатно.
"Наш руководитель Альберт Суфианов сыграл большую роль в развитии функциональной нейрохирургии в России. Мы постоянно чувствуем его поддержку, проводим вместе операции. Я всегда мечтал заниматься этой сферой и благодарен ему, что он дал нам такую возможность. Чем больше мы развиваемся, тем шире перед нами открываются новые горизонты", - добавил Александр Орлов.
Отметим, что коллектив отделения опытный и профессиональный, хотя по большей части молодой. Все специалисты прошли интенсивное обучение в ведущих клиниках Европы – в Германии, Франции, Швейцарии. В отделении работают опытные нейрохирурги Сергей Чуркин и Андрей Шапкин. Перенимает их опыт молодой и перспективный врач-нейрохирург Денис Давыднев, которого буквально взрастили в ординатуре ФЦН.
"Созданную в ФЦН систему непрерывного обучения нейрохирургов я называю инкубатором будущих нейрохирургических звезд: если человек отработал здесь лет пять, может практиковать в любой точке мира. Это учреждение мирового уровня, где молодой врач может построить карьеру нейрохирурга, не уступающую ни американским, ни европейским стандартам", - отметил главный врач центра, профессор Альберт Суфианов.