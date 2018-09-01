Тюменские юнармейцы побывали на островах Финского залива

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Делегация Тюменской области, представленная активистами Тюменского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", посетила с экспедицией Внешние острова Финского залива Гогланд, Большой Тютерс, Сескар и Соммерс. Находятся они в акватории Балтийского моря, сообщает "Аванпост".

Нашу область в составе команды представляли воспитанники центра "Аванпост" Тюмени, а также ребята из Ялуторовска, Ишима, Тюменского, Ярковского, Нижнетавдинского и Упоровского районов. Участниками экспедиции стали 19 юнармейцев, 11 из которых – представители Тюмени.

Тюменские юнармейцы участвуют в этой экспедиции второй год подряд. За время экспедиции участники преодолели морской переход, изучили фортификации времен Великой Отечественной войны, маяки и гражданские постройки начала XX века. Также ребята выходили в морские экскурсии с наблюдением и обучением навыкам работы с подводными аппаратами, экскурсии вдоль береговой линии острова Гогланд, посетили памятники и географически значимые места острова.