  • 19 сентября 201819.09.2018среда
  • USD67,7519
    EUR79,1749
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер юго-восточный

Тюменские юнармейцы побывали на островах Финского залива

Общество, 14:43 19 сентября 2018

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Делегация Тюменской области, представленная активистами Тюменского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", посетила с экспедицией Внешние острова Финского залива Гогланд, Большой Тютерс, Сескар и Соммерс. Находятся они в акватории Балтийского моря, сообщает "Аванпост".

Нашу область в составе команды представляли воспитанники центра "Аванпост" Тюмени, а также ребята из Ялуторовска, Ишима, Тюменского, Ярковского, Нижнетавдинского и Упоровского районов. Участниками экспедиции стали 19 юнармейцев, 11 из которых – представители Тюмени.

Тюменские юнармейцы участвуют в этой экспедиции второй год подряд. За время экспедиции участники преодолели морской переход, изучили фортификации времен Великой Отечественной войны, маяки и гражданские постройки начала XX века. Также ребята выходили в морские экскурсии с наблюдением и обучением навыкам работы с подводными аппаратами, экскурсии вдоль береговой линии острова Гогланд, посетили памятники и географически значимые места острова.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# экспедиция , юнармейцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 19.09.2018Шашечный турнир среди дошколят прошел в Заводоуковске
15:49 19.09.2018Тюменцы могут поддержать участников EuroSkills Budapest флешмобом
15:05 19.09.2018Тюменский проект "Киберпатруль" выходит на федеральный уровень
14:54 19.09.2018Старшеклассники Бердюжского района вышли на старт игры "Орленок"