Юные тюменцы поехали на Международный фестиваль детских команд КВН

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Семеро воспитанников "Школы КВН" детско-юношеского центра "Авангард" в возрасте от 13 до 16 лет представляют Тюмень на Международном фестивале детских команд КВН, который открылся в Анапе.

Как сообщили в центре "Авангард", юные тюменцы под руководством педагога дополнительного образования Ларисы Антроповой покажут собственные номера и представят информацию о Тюмени.

По данным министерства просвещения России, участие в фестивале принимают представители 75 регионов. Для них организованы мастер-классы и занятия по теории игр. Обучение проводят участники и редакторы телевизионных лиг Международного союза КВН. Ребятам на практике показывают, что такое современный КВН, имидж команды, занимаются с ними актерским мастерством, сценографией и режиссурой.

По итогам фестиваля несколько команд смогут попасть в детскую телевизионную лигу, игры которой будут транслировать на одном из федеральных каналов. Фестиавль продлится до 25 сентября.

Татьяна Ковалева