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Тюменцы могут поддержать участников EuroSkills Budapest флешмобом

Общество, 15:49 19 сентября 2018

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Поучаствовать во флешмобе "Дай пять – поддержи Россию!" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие призвано поддержать сборную России на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018, который пройдет в Будапеште с 26 по 29 сентября, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Для участия во флешмобе "Дай пять – поддержи Россию!" необходимо сделать фото, на котором автор или его друзья дают "пять", выложить снимок в любую соцсеть с хэштегами #Hi5WSR и #WorldSkillsRussia, отметить друзей и передать им эстафету "Дай пять!".

Отметим, Тюменскую область на чемпионате Европы представят Сергей Херкун в компетенции "Кирпичная кладка", Ольга Ячменева в компетенции "Малярные и декоративные работы", Владислав Тетюшкин и Диана Касабова в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

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# EuroSkills , флешмоб

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