Выставка "Покорение русской Арктики: время и технологии" открылась в Государственной думе

Артур Чилингаров | Фото: duma.gov.ru Артур Чилингаров | Фото: duma.gov.ru

Фотовыставка "Покорение русской Арктики: время и технологии" впервые открылась в Госдуме, сообщает пресс-служба ГД РФ.

По мнению парламентариев, это дань уважения людям, чей героический самоотверженный труд лег в основу исторического покорения и освоения русской Арктики. Это исследователи, проектировщики и строители первых отечественных ледоколов, работники науки. Это работники нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Член Комитета по международным делам, один из выдающихся исследователей Арктики и Антарктики, советский и российский ученый-океанолог Артур Чилингаров выразил надежду, что это не последняя выставка в Государственной Думе, посвященная арктической тематике. "Об Арктике, о ее освоении очень многое можно сказать", и нужно поддерживать интерес к данной теме, уверен он.

Первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко отметила, что законодательные шаги, направленные на более активное освоение арктических просторов, открытие новых месторождений, привлечение компетентных специалистов порой давались непросто.

"Мне бы хотелось, чтобы эта выставка была постоянно действующей, и не только в стенах Государственной думы, но и в регионах. И чтобы она помогла привлечь еще большее внимание и заинтересованность наших людей, нашей молодежи", – сказала парламентарий.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов заострил внимание на высоком туристическом потенциале арктического региона.

"Арктика важна и полезна не только полезными ископаемыми, это целое направление туризма. Арктический туризм только начинается, турпоток пока невелик, но потенциал у этого вида туризма большой. В нашем Комитете образован подкомитет по туризму. Недавно в Санкт-Петербурге я встречался с губернаторами арктических регионов и убедился в том, что они действительно заинтересованы развивать этот вид туризма", – сказал он.

По словам Сергея Кривоносова, необходимо развивать судостроение, создавать логистику, экономические условия для развития инфраструктуры, объединять усилия арктических регионов.