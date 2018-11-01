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В Тюменской области появился центр диагностики профессиональных компетенций

Общество, 15:01 18 ноября 2018

Центр профессиональных компетенций "StartПрофи" открылся на базе предприятия "Тюменские молочные фермы" ("Дамате") в рамках областного проекта "Колледж — вуз — предприятие" в Голышмановском округе 15 ноября, сообщает региональный департамент образования и науки.

Центр позволяет проводить диагностику профессиональных компетенций студентов аграрного профиля колледж и работников предприятия. По итогам диагностики специалисты могут получить нужные для работы навыки благодаря краткосрочным программам, которые разрабатывает и реализует Голышмановский агропромышленный колледж.

Центр диагностики будет отбирать мотивированных студентов и направлять их на производственную практику, практико-ориентированное обучение, целевое обучение в "Тюменские молочные фермы"; направлять выпускников колледжа для обучения по ускоренной программе в Государственный аграрный университет Северного Зауралья, если у работодателя возникает необходимость в специалистах с высшим образованием.

Также благодаря проекту студенты колледжей смогут консультироваться с профессорско-преподавательским составом Государственного аграрного университета Северного Зауралья при написании курсовых и дипломных работ.

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# Голышмановский район , профессии

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