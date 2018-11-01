В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский съезд Морозов и Снегурочек пройдет в двенадцатый раз в Ханты-Мансийске с 7 по 10 декабря, сообщает окружной Дом народного творчества.

На встречу прибудут волшебники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программа съезда включает вояж Снегурочки и Деда Мороза, торжественную церемонию открытия на центральной площади города, мастер-классы, конкурсные программы, игровую программу "Ай, да Валенки" в парке им. Б. Лосева, развлекательную программу "У костра" в природном парке "Долина ручьев", конкурсную программу "Эстрадный номер" в выставочном центре "Югра-Экспо".