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В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек

Общество, 08:43 21 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский съезд Морозов и Снегурочек пройдет в двенадцатый раз в Ханты-Мансийске с 7 по 10 декабря, сообщает окружной Дом народного творчества.

На встречу прибудут волшебники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программа съезда включает вояж Снегурочки и Деда Мороза, торжественную церемонию открытия на центральной площади города, мастер-классы, конкурсные программы, игровую программу "Ай, да Валенки" в парке им. Б. Лосева, развлекательную программу "У костра" в природном парке "Долина ручьев", конкурсную программу "Эстрадный номер" в выставочном центре "Югра-Экспо".

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# Дед Мороз , Новый год , слет , снегурочка , Югра

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