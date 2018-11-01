Сорокинские школьники узнали о пользе утренней зарядки

| Фото: https://yarkovo.admtyumen.ru | Фото: https://yarkovo.admtyumen.ru

О пользе утренней зарядки, здоровом питании, различных видах спорта и вредных привычках рассказали ученикам младших классов в Сорокинской сельской библиотеке, где прошел час здоровья "Если хочешь быть здоров", сообщает администрация Ярковского муниципального района.

Ребят познакомили с некоторыми движениями утренней гимнастики, а затем предложили поиграть в подвижные игры с элементами веселой гимнастики "Дракон" и "Самолеты".

В библиотеке оформили выставку "Жизнь хороша, и жить хорошо", где кроме книг представили спортивный инвентарь. Дети смогли почитать, почувствовать себя настоящими спортсменами.

Мероприятие подготовили и провели специалисты сельской библиотеки, сельского клуба и члены первичной ветеранской организации.