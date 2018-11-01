Специалисты перинатального центра поблагодарили депутатов Тюменской областной думы за помощь

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Специалисты перинатального центра поблагодарили депутатов Тюменской областной думы за помощь, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова в рамках рабочего визита посетила перинатальный центр. В 2018 году на личном приеме к ней обратилась главный врач медицинского учреждения Ирина Кукарская с просьбой о содействии в приобретении автомобиля для нужд организации – для оказания консультативной методической квалифицированной помощи пациенткам Тюменской области.

К решению вопроса подключились депутаты фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы – Елена Кашкарова, Николай Токарчук, Сергей Романов, Дмитрий Новицкий, Игорь Нак – и выделили средства из своих депутатских фондов на покупку транспортного средства.

Ирина Кукарская поблагодарила Ольгу Швецову и депутатов партии за оказанную своевременную помощь и отметила, что на автомобиле специалисты центра также теперь могут выезжать в муниципалитеты для обмена медицинским опытом на специализированных конференциях, учебных семинарах и круглых столах.

"Такой транспорт, безусловно, был необходим перинатальному центру. Мы рады, что нам удалось помочь специалистам и его пациентам", - подытожила Ольга Швецова.

В рамках визита депутат также ознакомилась с работой и условиями центра.