Специалисты перинатального центра поблагодарили депутатов Тюменской областной думы за помощь
Специалисты перинатального центра поблагодарили депутатов Тюменской областной думы за помощь, сообщает ТРО партии "Единая Россия".
Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова в рамках рабочего визита посетила перинатальный центр. В 2018 году на личном приеме к ней обратилась главный врач медицинского учреждения Ирина Кукарская с просьбой о содействии в приобретении автомобиля для нужд организации – для оказания консультативной методической квалифицированной помощи пациенткам Тюменской области.
К решению вопроса подключились депутаты фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы – Елена Кашкарова, Николай Токарчук, Сергей Романов, Дмитрий Новицкий, Игорь Нак – и выделили средства из своих депутатских фондов на покупку транспортного средства.
Ирина Кукарская поблагодарила Ольгу Швецову и депутатов партии за оказанную своевременную помощь и отметила, что на автомобиле специалисты центра также теперь могут выезжать в муниципалитеты для обмена медицинским опытом на специализированных конференциях, учебных семинарах и круглых столах.
"Такой транспорт, безусловно, был необходим перинатальному центру. Мы рады, что нам удалось помочь специалистам и его пациентам", - подытожила Ольга Швецова.
В рамках визита депутат также ознакомилась с работой и условиями центра.