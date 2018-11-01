Региональная выставка "Малый и средний бизнес Ямала" пройдет в Новом Уренгое

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

X Региональная выставка "Малый и средний бизнес Ямала" пройдет в Новом Уренгое 14 и 15 декабря, сообщает правительство ЯНАО.

Принять участие в выставке приглашают руководителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ассоциаций и объединений предпринимателей. Для этого нужно подать заявку через официальный информационный источник организатора выставки – инвестиционный портал ЯНАО.

В рамках выставки для предпринимателей планируется проведение цикла обучающих мероприятий. В их числе – тренинг "Информационная и финансовая поддержка"; круглый стол "Презентация возможностей портала "Бизнес-навигатор МСП. Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса"; практикум "Эффективное участие в выставке" и другие.

По итогам конкурсной программы выставки будут определены победители в номинациях: "Вкус Арктики", "Самая креативная экспозиция", "Динамичный старт", "Социально ориентированный бизнес" и другие.