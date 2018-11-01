Югорские студенты и школьники участвуют в региональном чемпионате WorldSkills Russia

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Более 250 школьников и студентов из 20 учебных заведений Югры принимают участие в IV региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Сургуте, сообщает правительство ХМАО-Югры.

С 19 по 23 ноября конкурсанты будут соревноваться по 24 компетенциям, среди которых "Поварское и кондитерское дело", "Парикмахерское искусство", "Дошкольное воспитание", "Медицинский и социальный уход", "Ресторанный сервис". Промышленный блок представлен направлениями "Сварочные технологии", "Кирпичная кладка", "Столярное дело", "Создание прототипов", "Электромонтаж", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Добыча нефти и газа", "Кузовной ремонт", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин".

Впервые участники чемпионата будут бороться за звание лучших по компетенциям "Обслуживание тяжелой техники", "3D моделирование для компьютерных игр", "IT-решения для бизнеса", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин". Проекты и выполненные задания конкурсантов будут оценивать более 250 региональных экспертов, 11 сертифицированных экспертов Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Победители регионального этапа чемпионата будут защищать честь Югры на федеральном уровне.