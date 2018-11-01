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Жительницы Тюменской области узнают о профилактике рака груди

Общество, 10:54 21 ноября 2018

https://medgorod.info | Фото: https://medgorod.info

Проект Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциации – социальный всеобуч "Нет раку груди!" вошел в число победителей второго в 2018 году конкурса президентских грантов, сообщает департамент социального развития региона.

Социальный всеобуч направлен на профилактику рака молочной железы. В рамках проекта организаторы планируют провести обучение для более чем 30 тыс. женщин, в том числе женщин с ограничениями по слуху и речи с участием переводчиков русского жестового языка. Инструкторы и добровольцы, которые будут работать с ними, пройдут предварительную подготовку на базе многопрофильного клинического центра "Медицинский город".

Как отмечает председатель правления Тюменской сестринской ассоциации Раиса Куликова, планируется довести информацию о том, что чем раньше рак выявлен, тем лучше он лечится. Специалист уверена, что президентский грант даст возможность активным и неравнодушным людям помочь другим, реализовать потенциал в добрых делах.

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# добровольчество , онкология , профилактика

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