Выставка "Дети рисуют Японию" откроется в Тюменском институте культуры

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Художественная выставка "Дети рисуют Японию" откроется в Тюменском государственном институте культуры (корпус № 1) 21 ноября в 10 часов, сообщают организаторы.

На выставке представлено более 100 работ, выполненных различными материалами в графике и живописи: акварель, пастель, гуашь, тушь, карандаш, акриловые краски. Сюжетами для детских работ стали необычная архитектура, животный и растительный мир Японии, природа страны восходящего солнца, ее ландшафт и, конечно, традиционные японские праздники: фестиваль "Ханами" – наблюдение за цветением сакуры; Хина Мацури – японский праздник кукол, известный как праздник девочек; Хана Мацури – фестиваль цветов; День детей и День моря.

В детских работах можно увидеть знаменитые чайные церемонии, танцы, традиционные японские легенды и сказки. В процессе работы над рисунками ребята познакомились с творчеством японских художников, таких как Утагава Хиросигэ, Кацусика Хокусай, работы которых вдохновляют художников всего мира и вызывают живой интерес у взрослых и юных зрителей.

Выставка будет работать до 4 декабря.