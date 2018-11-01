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Заводоуковские школьники получили путевку в финал математических игр

Общество, 16:49 20 ноября 2018

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru

Заводоуковская команда "Первые" получила приглашение в финал V областной математической игры на кубок Института математики и компьютерных наук "Квадрат Декарта", сообщает администрация городского округа.

Полуфинал, в котором приняли участие 47 команд, 282 участника прошел 17 ноября. Участники показали знания и умения в дешифровке, отгадывании кроссвордов, решении ребусов и логических задач, нахождении неизвестных. Финал игры пройдет в феврале 2019 года.

Как отмечают участники игры, "Квадрат Декарта" — это особая атмосфера сотрудничества и сотворчества. Это осмысление и поиск нестандартных решений и постановка оригинальных задач.

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# Заводоуковск , игра , квадрат Декарта , математика

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