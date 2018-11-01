В Ишиме откроется фотовыставка "Памяти Александра Ефремова"

| Фото: Ишимский музейный комплекс | Фото: Ишимский музейный комплекс

Ишимцев приглашают в музей "Городская управа" на открытие новой фотовыставки репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова", приуроченной ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей. Выставка стартует 14 декабря.

На мероприятии будут представлены работы участников XVII межрегионального конкурса репортажной фотографии. Он был посвящен тюменскому фотокорреспонденту, уроженцу города Тобольска, погибшему 12 мая 2000 года в Чечне во время служебной командировки. Александр Ефремов посмертно был награжден медалью "За отвагу" за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга.

В фотоконкурсе 2018 года приняло участие рекордное число авторов, которые представили 515 заявок в пяти номинациях: "Федеральный репортаж" серии фото, "Федеральный репортаж" одиночные фото, "Герой нашего времени", "ЭКО-мир: человек, гармония, природа", "Региональный репортаж-Человек труда" и "Региональный репортаж-Сибирская семья".

На открытие выставки в Ишиме, по информации пресс-службы Ишимского музейного комплекса, планируют приехать организаторы конкурса, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, журналист и соорганизатор фотоконкурса Сергей Русанов.

Инна Кондрашкина