В Московском зоопарке родился детеныш у редкой равнинной гориллы

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Детеныш редкой равнинной гориллы появился на свет в Московском зоопарке. Этот вид в дикой природе находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу, сообщается на сайте мэра Москвы.

Это самка и ей всего несколько недель. Пока ее рост составляет 40 см, а вес — 1,5 кг. К восьми месяцам маленькая горилла, которой в ближайшее время выберут имя, начнет ходить. А пока она проводит все время на руках у матери.

Основу рациона новорожденной составляет материнское молоко, но совсем скоро ей будут давать корм для взрослых, к которому привыкли ее сородичи в зоопарке. Это разнообразные овощи и фрукты, березовые и ивовые ветки с сочной листвой, творог и йогурт. Также гориллы с удовольствием пьют зеленый и черный чай, фруктовые соки.

"Рождение детеныша равнинной гориллы — большое и очень важное событие не только для нашего зоопарка, но и для международного зоопаркового сообщества. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как находящийся на грани исчезновения. Создание резервной и генетически разнообразной популяции в условиях зоопарков поможет спасти этих уникальных приматов от вымирания. За последние годы нам удалось добиться существенных успехов и регулярно получать здоровое потомство. Подросшие детеныши отправляются в ведущие зоопарки Европы, обзаводятся собственным потомством и тем самым способствуют сохранению вида", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что группа равнинных горилл в зоопарке насчитывает восемь особей, во главе ее стоят 20-летний самец Визури (прибывший из зоопарка Базеля, Швейцария) и 23-летняя самка Кира (мать новорожденной гориллы, ее привезли из зоопарка Крефельда, Англия).