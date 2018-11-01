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На трассах УФО ожидаются снегопад и метель

Общество, 16:10 21 ноября 2018

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

На трассах в Тюменской, Свердловской, Курганской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются снег, местами умеренный, днем местами метель, ветер до 18 м/с 21-23 ноября, сообщает Уралуправтодор.

На всей протяженности федеральных трасс, подведомственных Уралуправтодору, работают 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда. Вся информация в режиме реального времени поступает диспетчеру, который видит, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки противогололедными материалами или расчистки снега.

Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях необходимо запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# метель , снегопад , трасса , Уралуправтодор

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