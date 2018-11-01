Тюменцам серебряного возраста расскажут о активации внутренних резервов организма

| Фото: Региональный геронтологический центр | Фото: Региональный геронтологический центр

Лекция "Биомеханическая стимуляция – активация внутренних резервов организма" для людей серебряного возраста начнется на базе учреждения социальной помощи семье и детям "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а) 22 ноября в 14 часов, сообщает Региональный геронтологический центр.

Интерактивное занятие пройдет с помощью видеоконференцсвязи. Лектор, директор оздоровительного центра "Миоритм" Дмитрий Толстых расскажет о методе биомеханической стимуляции, который применяется не только в реабилитации, но и в косметологии, общей и спортивной медицине, а также в упражнениях для нормализации веса.

Подробности по телефону 51-50-51 или на официальной странице в социальной сети "Вконтакте".