Более шестидесяти тонн ялуторовской муки отправлено в Китай
| Фото: ООО«Юнигрэйн» Ялуторовск во Вконтакте
66 тонн муки ООО "Юнигрэйн" Ялуторовска отправлено в Китай.
Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провели фитосанитарную сертификацию подкарантинной продукции.
Как отметили в ведомстве, вся партия соответствует фитосанитарным требованиям.
Добавим, компания "Юнигрэйн", образованная в 2009 г. на базе Ялуторовского комбината хлебопродуктов, занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, в том числе и под собственной торговой маркой "Снегири".
Анжела Лебедева