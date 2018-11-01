Более шестидесяти тонн ялуторовской муки отправлено в Китай

| Фото: ООО«Юнигрэйн» Ялуторовск во Вконтакте | Фото: ООО«Юнигрэйн» Ялуторовск во Вконтакте

66 тонн муки ООО "Юнигрэйн" Ялуторовска отправлено в Китай.

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провели фитосанитарную сертификацию подкарантинной продукции.

Как отметили в ведомстве, вся партия соответствует фитосанитарным требованиям.

Добавим, компания "Юнигрэйн", образованная в 2009 г. на базе Ялуторовского комбината хлебопродуктов, занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, в том числе и под собственной торговой маркой "Снегири".

Анжела Лебедева