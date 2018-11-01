Руководитель следственного отдела по Тобольску проведет прием в Увате

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан Уватского района проведет руководитель следственного отдела по Тобольску Сергей Дударев 27 ноября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием состоится в с. Уват (ул. Иртышская, 19) с 12 до 13 часов.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия, заявление, в котором изложено существо вопроса.

Записаться на личный прием к руководителю следственного отдела по городу Тобольску можно по телефонам: 8 (3456) 24-05-97 или оставить контактную информацию на нашем сайте в разделе "Интернет-приемная" tyumen.sledcom.ru.